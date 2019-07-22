Париж, , 12:53 — REGNUM

Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад. Об этом 22 июля написал на своей странице в Twitter глава ведомства Флоранс Парли.

«Мы нашли Minerve. Это большой успех, технический подвиг и одновременно облегчение для родственников погибших», — написал он.

По его словам, подлодка находится недалеко от Тулона — главной базы ВМС страны, которая расположена на Средиземном море.

Напомним, подлодка затонула во время учебного задания 27 января 1968 года в Средиземном море. На борту субмарины находились 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2019 года у острова Большой Тютерс в Финском заливе была обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь», которая погибла 11 октября 1942 года при выходе на боевое задание в результате подрыва на противолодочной мине.

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