Душанбе, , 12:33 — REGNUM

Строительство новых российских школ в Таджикистане начнётся до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил замминистра образования и науки этой страны Фатхиддин Усмонзода.

По его словам, уже определены ответственные структуры с обеих сторон, подготавливаются проекты.

Фатхиддин Усмонзода «Мы надеемся, что до конца этого года работы уже начнутся».

Как отметил министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, земельные участки для всех пяти школ уже выделены: в Кулябе, Бохтаре, Турсунзаде, Ходженте и Душанбе.

Нуриддин Саид «Российская сторона сама посмотрела и выбрала земельные участки. В Душанбе школа будет построена в стороне Зарафшона».

Как отметили в минобрнауки страны, новые школы будут полностью оснащены всем необходимым оборудованием и лабораториями. Учиться в них будут 1240 человек.

Напомним, что в настоящее время в Таджикистане действуют 25 школ, где обучение проводится на русском языке. По данным того же минобрнауки, образование на русском языке в стране получают лишь 4,4% учащихся.

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