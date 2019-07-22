Душанбе, 22 июля 2019, 12:33 — REGNUM
Строительство новых российских школ в Таджикистане начнётся до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил замминистра образования и науки этой страны Фатхиддин Усмонзода.
По его словам, уже определены ответственные структуры с обеих сторон, подготавливаются проекты.
Как отметил министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, земельные участки для всех пяти школ уже выделены: в Кулябе, Бохтаре, Турсунзаде, Ходженте и Душанбе.
Как отметили в минобрнауки страны, новые школы будут полностью оснащены всем необходимым оборудованием и лабораториями. Учиться в них будут 1240 человек.
Напомним, что в настоящее время в Таджикистане действуют 25 школ, где обучение проводится на русском языке. По данным того же минобрнауки, образование на русском языке в стране получают лишь 4,4% учащихся.
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