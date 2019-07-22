Мельбурн, Австралия, , 13:47 — REGNUM

Предупреждение о возможности заражения корью появилось в аэропорту Мельбурна (Австралия) после того, как с Филиппин вернулся мужчина с признаками этого заболевания. Об этом 22 июля сообщает Daily Mail.

В министерстве здравоохранения страны уточнили, что мужчина, возможно, инфицировался, когда летел рейсом Cebu Pacific 5J49, который приземлился в главном аэропорту Мельбурна «Тулламарине» 20 июля.

Это 27-й подтвержденный случай кори в австралийском штате Виктория в этом году.

«В настоящее время в нашем регионе активно циркулирует вирус кори, в том числе из Юго-Восточной и Южной Азии. Все путешественники должны знать об этом риске», — заявил в понедельник главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон.