Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM

Руководство Орджоникидзевского района Екатеринбурга разберётся в причинах, которые привели к порче арт-объекта уличного художника Покраса Лампаса. Такое поручение дал на аппаратном совещании мэр Александр Высокинский, сообщили журналистам в мэрии.

Кроме того, чиновникам поручено проработать схему, которая исключает подобные случаи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках фестиваля «Стеннограффия» Покрас Лампас создал арт-объект в виде большого красного креста. Он находится на площади Первой пятилетки. Но утром 19 июля коммунальщики частично закатали его в асфальт. Это вызвало широкий резонанс и скандал.

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