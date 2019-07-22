Кызыл, , 11:12 — REGNUM

Из-за наводнения в тувинском селе Хондергей пострадало 77 домов, в которых проживают 410 человек, из них 183 ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол потребовал от своего заместителя Органы Натсак отработать с каждой семьей индивидуально, помочь в сборе средств на подготовку детей к школе, учесть возмещение затрат за потерянный урожай. Среди пострадавших 23 многодетных семьи и три малоимущих.

Добавим, что 12 июля был создан пункт временного размещения в здании детского сада, в котором разместились 23 человека, из них 18 детей.

В подтопленных домах комиссия составила акты первичного визуального осмотра. На 19 июля 2019 года в администрацию села Хондергей поданы 77 заявлений от пострадавших с просьбой включить их в список на оказание единовременной финансовой помощи.

Всего в селе проживает более 1,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок отрезал село от остальной территории республики. Спасатели с помощью плавсредств организовали перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населённый пункт.

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