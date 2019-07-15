Улан-Удэ, 15 июля 2019, 13:34 — REGNUM

Жители села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы оказались отрезаны от остальной территории республики из-за размыва дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Тувы, спасатели с помощью плавсредств организовали перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населённый пункт.

Спасатели организовали перевозку жителей села Хондергей
Спасатели организовали перевозку жителей села Хондергей
Главное управление МЧС по Республике Тува 17.mchs.gov.ru

«Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тува ведёт работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы, освобождено от воды 73 придомовых территорий, в том числе 29 подвальных помещений жилых домов», — сообщили в управлении.

Администрация села привела в готовность семь пунктов временного размещения, организовала доставку питьевой воды, продуктов питания, ведётся информирование населения. Министерство здравоохранения республики, в свою очередь, усилило фельдшерско-акушерский пункт села бригадой врачей, доставило запасы лекарственных средств, провело анализ инфекционной заболеваемости населения. Больных, как отмечается, нет.

По информации Роспотребнадзора, взяты пробы воды и почвы на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели, пробы находятся на исследовании. Всего в районе чрезвычайной ситуации работает группировка в количестве 114 человек, 42 единицы техники.

Напомним, 12 июля в результате обильных осадков произошло поднятие уровня воды в реке Улуг-Хондергей и подтопило 77 придомовых территорий — дворов села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы. Также был затруднён проезд к поселку на подъездной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бай-Тайгинском районе республики 12 июля произошла трагедия, унёсшая жизни десяти человек. По предварительной версии следствия, во время пересечения реки внедорожник УАЗ, в котором ехали 12 человек — пятеро взрослых и семь детей, остановился из-за вышедшего из строя двигателя. Машину начало сносить течением, а затем перевернуло. Машина быстро заполнилась водой, из-за чего девять человек, в том числе все семь детей, так и не смогли выбраться из неё. Тело десятой жертвы — женщины — было найдено позже в русле реки. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину на плаву.

Следователи возбудили уголовное дело, которое взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Читайте также:

Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

Трагедия на реке в Туве: все новости