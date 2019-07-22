Москва, , 09:03 — REGNUM

В России на смену традиционным порошковым концентратам, которые используются в мясных полуфабрикатах для повышения пищевой ценности и изготавливаются из отходов мясного производства — шкур, рогов и копыт, может прийти новая пищевая добавка. В настоящее время к её разработке приступили биотехнологи из санкт-петербургского Университета ИТМО.

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Как уточнил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский, речь идёт о добавке на основе хитина, полученного из панциря саранчи, пишет газета «Известия».

"Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешёвый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо», — отметил профессор.

Исследователи рассчитывают, что новейшее вещество также обогатит молочные продукты и хлебобулочные изделия. Кроме того, по мнению учёных, высокое содержание хитина и хитозана позволит создать на основе этой добавки линейку лечебного питания, которое подойдет людям с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Университета Терамо (Италия) призвали людей во всём мире начать употреблять в пищу насекомых. Диетологи обнаружили, что в теле кузнечиков, шелкопрядов и муравьёв содержится большие количества антиоксидантов и других полезных веществ, что позволяет им стать прекрасной альтернативой мясу. Учёные отметили, насекомые в будущем станут для людей отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки.

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