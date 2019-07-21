Воронеж, , 14:41 — REGNUM

Митинг против фекального зловония, от которого жители разных районов Воронежа страдают уже почти год, прошёл в парке «Южный» 20 июля.

Как заявлялось на митинге, власти недостаточно эффективно решают проблему вони. Как пишет «Моё!», митингующие потребовали от властей обеспечить группе наблюдателей доступ на ЛОС. Горожане просят прокуратуру найти виновных в сложившейся ситуации, а также заявляют: если собственник «Левобережных очистных сооружений» не сможет обеспечить нормальную работу предприятия, власти должны пересмотреть итоги приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, фекальный запах разной интенсивности периодически накрывает различные районы Воронежа вот уже почти год. В числе причин назывался и интенсивный рост сине-зеленых водорослей в водохранилище, и модернизация ЛОС, и несанкционированные сливы в канализационные колодцы. В конце мая губернатор Александр Гусев посетил «ЛОС» и дал поручение в кратчайшие сроки принять программу мер, которая позволила бы решить проблему неприятного запаха. В начале июля глава региона заявил о намерении обратиться в прокуратуру в связи с проблемой.

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