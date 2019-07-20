Москва, , 23:58 — REGNUM

В московском Парке Горького праздничные гуляния посетило около 80 тысяч человек. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В субботу, 20 июля, в парке прошло порядка 17 различных мероприятий. Согласно данным мэрии, самым массовым зрелищем стала битва тортов, приуроченная Международному дню торта, участниками которой стало более 15 тысяч человек.

Музыкальный концерт с лекциями и программа фестиваля японской культуры J-FEST Summer собрали 11 и 10 тысяч зрителей соответственно. А фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2019 посетило около четырех тысяч человек.

Напомним, большинство мероприятий в Парке Горького были тематически направлены и посвящены Году театра в России.

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