Лондон, , 23:21 — REGNUM

Авиакомпания British Airways приостановила рейсы в столицу Египта, Каир, на семь дней. Об этом 20 июля сообщается в заявлении британского авиаперевозчика.

Международный аэропорт Каира (cc) Dennis Jarvis

Причиной отмены рейсов послужило желание перевозчиком выявить соблюдение мер безопасности в аэропорте.

«Мы постоянно пересматриваем наши механизмы по обеспечению безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки», — сообщается в письме.

Более точные причины прекращения авиасообщения с Каиром в информационном письме не указываются.

Напомним, ранее, 19 июля, министерство иностранных дел Великобритании предостерегло своих граждан, путешествующих в Египет, о возможных угрозах терактов на авиационных объектах.

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