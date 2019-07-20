Эр-Рияд, , 11:56 — REGNUM

18 июля в Джидду, Королевство Саудовская Аравия, по морю прибыли первые паломники для совершения хаджа. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», паломники отправились в Саудовскую Аравию из морского порта Суакин в Судане. Общее количество прибывших из порта Суакин, желающих совершить хадж, составило 1633 человека.

Президент МAWANI (Управление портов Саудовской Аравии) Саад бин Абдулазиз аль-Хальб отметил, что, согласно оперативному плану, подготовленному для хаджа в этом году, через порт Джидда прибудет до 22 тысяч паломников. Он также добавил, что число паломников за 2018 год выросло на 37% именно за счет увеличения количества рейсов по морю (возросло на 29%).

По информации источника, хадж приносит Саудовской Аравии до 11 миллиардов долларов каждый год.