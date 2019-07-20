Москва, , 07:52 — REGNUM

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил администратора NASA Джима Брайденстайна с годовщиной со дня высадки американских астронавтов на Луну, состоявшейся 20 июля 1969 года. Обращение опубликовано на официальном портале Роскосмоса.

Глава Роскосмоса отдал дань уважения команде NASA, которая 50 лет назад сумела организовать первую высадку человека на Луну. Он поставил членов экипажа корабля «Апполон-11» — Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза — в один ряд с великими первопроходцами, расширившими границы известного человечеству мира.

Рогозин призвал к продолжению освоения космического пространства, приведя высказывание основоположника российской космонавтики:

Константин Циолковский «Земля — колыбель цивилизации, но нельзя вечно жить в колыбели!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января 2017 года скончался Юджин Сернан — последний человек, ступавший по поверхности Луны (в декабре 1972 года).

Читайте ранее в этом сюжете: Бортовой журнал корабля «Аполлон-11» выставят на аукцион Christie's