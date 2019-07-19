Бишкек, , 15:03 — REGNUM

В Киргизии планируют уменьшить размер штрафа за превышение скорости на 20 км/ч до 1 тыс. сомов (905 рублей). Соответствующее предложение было сделано на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает 19 июля издание 24.kg.

Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра республики Жениша Разакова. Участники совещания согласились с предложением МВД снизить размер штрафов за отдельные виды нарушений, предусмотренных статьей 123 кодекса о нарушениях («Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения»).

Участники комиссии также отметили негативную тенденцию по увеличению количества ДТП во всех регионах Киргизии, за исключением участков дорог в рамках проекта «Умный город»

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Иссык-Кульской области Киргизии сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения провели ритуал жертвоприношения с пожеланием снижения аварийности на автодорогах.

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