Украина, , 14:33 — REGNUM

Сотрудники полиции в Одессе задержали предполагаемого организатора разбойного нападения и умышленного убийства бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко. Об этом сообщила пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

«Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — заявили в правоохранительном ведомстве. — Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления».

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В полиции уточнили, что с заявлением о пропаже своего мужа и его автомобиля в полицию в мае обратилась жена потерпевшего. Позднее тело погибшего со следами насильственной смерти было обнаружено на территории нежилого здания в Лиманском районе.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по трём статьям УК Украины — «Разбой», «Незаконное завладение транспортным средством» и «Умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц».

Как выяснилось, подозреваемый — 56-летний уроженец соседнего государства — решил завладеть имуществом бывшего мэра Тирасполя. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников.

«Злоумышленники проникли в квартиру мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же автомобиля и вывезли в безлюдное место, где лишили его жизни», — сообщили в полиции.