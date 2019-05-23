Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Одесса, Украина, , 20:31 — REGNUM Бывший мэр Тирасполя Андрей Безбабченко был найден убитым в Одесской области Украины. Как пердает ИА REGNUM, об убийстве сообщили одесские СМИ, а позже эту информацию подтвердили в МВД Приднестровья.

«Об убийстве Андрея Безбабченко нам стало известно вчера от украинских коллег. Мы готовы максимально помочь им необходимой информацией и включиться в совместную работу по поиску преступников», — сообщил ИА «Новости Приднестровья» начальник Управления уголовного розыска ПМР Александр Шулянский.

Труп Безбабченко со следами насильственной смерти был обнаружен в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, руки связаны, а рядом стоял его авотмобиль Infiniti.

Издание Odessa. online пишет со ссылкой на свои источники, что убийство 56-летнего мужчины произошло во время разбойного нападения при попытке завладеть имуществом жертвы.

Андрей Безбабченко возглавлял государственную администрацию Тирасполя с января 2012 года по сентябрь 2016 года. В последние годы он жил в Одессе.