Сеул, , 14:09 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос на тему любимых морепродуктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Maritime Institute.

Согласно результатам опроса, проведенного в марте 2019 года среди 1000 человек, 12,3% респондентов, сообщили, что отдают предпочтение скумбрии, 11,3% — кальмарам и 9,9% — рыбе-сабле.

Известно, что скумбрия занимает первую строчку рейтинга «Любимые морепродукты» на протяжении трех лет.

В среднем каждый житель Южной Кореи употребляет до 2,8 кг скумбрии.

По состоянию на 2017 год, производство скумбрии внутри страны составило 115 913 тонн, из которых 16 653 тонны было экспортировано в зарубежные страны.

В 2008 году в стране зафиксировали самое большое производство скумбрии — 191 573 тонны, а в 2010 году, напротив, самое маленькое — 99 890 тонн.

По состоянию на 2017 год, на производство скумбрии в Южной Корее пришлось 1,7% мирового производства (6,79 млн тонн).

Известно, что 81,2% импорта скумбрии в Южную Корею поступает из Норвегии, 10,4% из Перу, 4,6% из Китая, 1,4% из Великобритании.