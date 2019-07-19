Москва, , 12:56 — REGNUM

Застройщик, который будет выполнять работы в рамках перепрофилирования объектов по уничтожению химического оружия (УХО) в комплексы переработки отходов I и II класса опасности, компания «РосРАО» планирует провести социологическое исследование. Соответствующая документация о выборе подрядчика на проведение соцопроса опубликована на портале госкорпорации «Росатом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документам закупки, начальная (максимальная цена контракта) составит 4,447 млн рублей.

Планируется провести опрос граждан в тех населенных пунктах, где будут расположены будущие комплексы: в Удмуртии опрос проведут среди жителей Ижевска и Камбарки; в Саратовской области — среди населения Саратова и посёлков Горный, Михайловский, Новооктябрьский, Большая Сакма и Петровский; в Курганской области опросят жителей городов Курган и Щучье, сёл Чумляк, Калмыково-Миасское, Петровское, Наумовка, Пуктыш и посёлка Плановый; в Кировской области — среди жителей Кирова и Котельнича, посёлков Марадыковский, Оричи, Мирный, а также сёл Быстряги и Брагичи.

Во всех регионах присутствия будущих комплексов в опросе примут участие по 600 человек, 300 человек будут опрошены в областных центрах и 300 жителей сёл.

Исполнитель должен будет разработать анкеты, на вопросы которых и будут отвечать граждане.

В первой части анкеты вопросы будут касаться социального самочувствия жителей, вторая часть посвящена вопросам коммуникации жителей и предпочтительных источников информации, третья часть рассмотрит активистов — позитивных и негативных лидеров мнений, четвёртая часть покажет ключевые вопросы региональной и федеральной повестки и отношение к планам перепрофилирования объектов УХО, пятая — отношение жителей к бренду Росатом и дочерней структуры «РосРАО».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время идёт подготовка к созданию комплексов «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» (город Щучье, Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область) на базе объектов УХО.

Во всех регионах планы по переработке опасных отходов вызвали широкий общественный резонанс. Причём опасаются переработки как жители регионов, где непосредственно располагаются объекты, так и население соседних регионов.

В частности, в минувшие выходные митинг против перепрофилирования объекта в удмуртской Камбарке прошёл в Нефтекамске (Башкирия). Одной из причин протеста жители называют тот факт, что до настоящего времени неизвестно, какие именно отходы будут перерабатываться и каким способом.

В Кировской области будущий комплекс «Марадыковский» называют «полигоном смерти» и собирают подписи под петиций для запрета строительства.

В то же время ранее заместитель главы ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) России Владимир Романов отмечал, что за время работы объектов УХО было проведено более 6,5 млн исследований состояния здоровья граждан, в которых приняли участие 120 тыс. человек. По результатам исследований, в агентстве сделали вывод, что влияние объектов по уничтожению химического оружия на здоровье населения отсутствует. Предполагается, что многоуровневая система производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля и мониторинга, которая работает на объектах, продолжит контролировать ситуацию и в дальнейшем.

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