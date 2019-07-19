Петропавловск-Камчатский, , 11:33 — REGNUM

Власти Камчатского края заплатили семье девочки, погибшей на автобусной остановке под колесами автобуса, 628 тыс. рублей. Еще трое пострадавших получили значительно меньшие суммы, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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4 июля в Петропавловске-Камчатском произошло страшное ДТП. Четверо местных жителей — двое подростков и двое взрослых — ждали автобус на остановке. Подъезжающий автобус внезапно выехал на тротуар. Стоявшие на остановке люди этого не ожидали, в считаные секунды они оказались под колесами. Одна девочка 15 лет скончалась на месте от полученных травм, остальные трое пострадавших, в том числе 14-летний подросток, в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Водитель автобуса, совершившего наезд на людей, сообщил прибывшим автоинспекторам, что он потерял сознание. Он тоже был доставлен в больницу. Пассажиры позже подтвердили, что еще до трагедии они видели, что водителю становится плохо. У роковой остановки он потерял сознание, его нога инстинктивно нажала на педаль акселератора.

В обстоятельствах происшествия разбираются СК РФ и прокуратура.

В правительстве Камчатского края экстренно провели совещание.

Как выяснилось, автобус чудом не перевернулся — один из пассажиров успел подбежать, поднять водителя и заглушить двигатель. В противном случае жертв могло быть больше.

Позже выяснилось, что водитель, 51-летний отец восьмерых детей, недавно похоронил жену. Именно с тяжелой жизненной ситуацией сегодня и связывают резкое ухудшение его состояния — он был совершенно трезв и перед выездом на маршрут прошел медосмотр. Его водительский стаж 29 лет.

При этом, как выяснилось, сам автобус вызвал вопросы у проверяющих. Хотя на момент выхода на линию транспортное средство находилось в удовлетворительном состоянии, возраст машины 15 лет, пробег — 150 тыс. км. Муниципальный автопарк арендовал его у другой компании. По условиях конкурса, машина не должна была быть старше 10 лет.

Остается также вопрос — стоило ли выпускать на линию водителя, который только что пережил страшное горе и заведомо находился в подавленном состоянии.

Семье погибшего ребенка власти выплатили 628 тыс. рублей. Семье подростка, который все еще находится в больнице, выплачено 300 тыс. По словам врачей, его состояние стабилизировалось. Если ему потребуется реабилитация, автопарк покроет все расходы. 22-летнему молодому человеку, который получил переломы обеих ног, выплатили 50 тыс, такую же компенсацию получил четвертый пострадавший, отделавшийся переломами пальцев.

Как производились расчеты по выплатам — пока не ясно, семьи потерпевших, вполне возможно, будут обращаться в суд за выплатой материального и морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка вошла в ТОП-10 регионов РФ по уровню криминогенности. Регион занимает одну из худших позиций в России по количеству ДТП.