Три региона ДФО в числе худших в рейтинге криминогенности субъектов РФ

Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Камчатка, Приморье и Хабаровский край оказались в десятке регионов России с самой неблагополучной криминогенной обстановкой. Институт региональных проблем обнародовал «Рейтинг криминогенности» субъектов РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Главная задача рейтинга — изучить связь между криминальной и социально-экономической ситуацией в регионах России. В формулу расчёта рейтинга вошли такие показатели, как реальные располагаемые доходы населения, номинальная зарплата, индекс потребительских цен, просроченная задолженность по заработной плате, численность рабочей силы, индекс бедности, объём кредитной задолженности физических лиц, число активных ИП, расходы консолидированного регионального бюджета, задолженность по налогам и сборам, количество преступлений — тяжких, средней тяжести, экономических, связанных с оборотом наркотиков, количество зафиксированных попыток мошенничества со страховками, количество ДТП.

Все показатели учитываются с поправкой на динамику прошлых лет.

ТОП-10 самых благополучных с точки зрения криминогенной обстановки регионов России возглавила Чукотка — 1 место. В этом регионе самый низкий в России показатель наблюдаемой преступности. С другой стороны — на Чукотке и людей-то почти нет, численность населения 49 348 человек на 1 января 2019 года. Площадь же самого холодного региона России — 737 700 кв.км. То есть, по площади Чукотка почти равна Хабаровскому краю, а вот населения на такой огромной территории — почти уже не видно.

Приморский край занимает 4 позицию среди десяти худших, с точки зрения криминогенной обстановки, регионов. Эксперты отметили в этом регионе очень высокий уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Здесь также очень высок процент ДТП — регион занимает 6-е место в стране по этому показателю на февраль 2019 года.

Доля страховых мошенничеств тоже на высоком уровне — выше средних значений по стране. Усугубляют ситуацию социально-экономические факторы: расходы регионального бюджета заметно ниже среднего, уровень официальных зарплат не дотягивает до среднероссийского. А вот долги по зарплате в регионе — одни из самых высоких — 2-е место в стране.

5-е место в десятке самых криминогенных регионов России заняла Камчатка. Даже несмотря на то, что индекс наблюдаемой преступности на полуострове близок к средним значениям по стране, ухудшающееся социально-экономическое положение региона позволяет предположить, что ситуация с преступностью в регионе будет только ухудшаться.

Камчатка входит в группу регионов — лидеров по падению реальных располагаемых доходов населения — 14 место в стране. Камчатцы беднеют, а нищета, как известно, всегда порождает преступность. Яркий пример: безумные запреты властей на рыбалку, когда простые люди, не имея возможности законно поймать рыбы на еду, идут и ловят её «незаконно». Поймал — преступник. Регион занимает 7-е место в стране по удельной задолженности по зарплате. Показатель удельной закредитованности тоже очень высок — 15-е место в стране. Камчатка также входит в группу лидеров по числу ДТП — 8-е место в стране.

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В числе 10 самых криминальных регионов России 6-е место занимает Хабаровский край. Зафиксированный в феврале 2019 года региональный индекс регистрируемой преступности ненамного выше среднего по стране. Однако это сопровождается плохими показателями по ДТП и мошенничествам со страховками. Социально-экономические факторы пока не могут обеспечить региону позитивную динамику: край характеризуется очень низкими официальными зарплатами, высоким уровнем задолженности по зарплате, высокой закредитованностью населения и одним из самых высоких в стране ростом потребительских цен.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько регионов ДФО вошли в число наиболее проблемных и в экологическом рейтинге Общероссийской экологической организации «Зеленый патруль». Эксперты отметили серьёзные экологические проблемы в Якутии, Забайкалье, в Хабаровском крае. Магаданская область, напротив, отнесена к числу регионов с наиболее благоприятной окружающей средой.