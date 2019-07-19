Киншаса, , 12:36 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию вируса Эбола чрезвычайной ситуацией международного масштаба в связи с гибелью от болезни 1668 человек с августа прошлого года.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данная мера была принята после случая инфицирования вирусом Эбола и последовавшего после этого летального исхода вследствие заболевания в конголезском городе Гома, являющегося узловым городом для жителей стран района Великих озер.

Решение объявить чрезвычайную ситуацию международного масштаба было принято группой специалистов ВОЗ, которые руководствовались несколькими критериями, первым из которых является опасность проникновения вируса в другие страны мира. Объявление чрезвычайной ситуации в мире отражает озабоченность экспертов дальнейшим распространением заболевания.

Конголезец, заразившийся вирусом Эбола, погиб 15 июля по дороге из Гомы в город Бутембо, который находится на востоке ДРК. Гома является городом-миллионником, граничащим с Руандой. Кроме того, здесь расположен аэропорт, совершающий рейсы до Киншасы, столицы ДРК, и Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

Однако, специалисты организации считают, что распространение вируса Эбола за пределы границ ДРК маловероятно. В то же время жители городов Гома (ДРК) и Гисеньи (Руанда) требуют от правительств стран усилить меры эпиднадзора на границах двух стран.