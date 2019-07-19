Магас, , 10:39 — REGNUM

В Ингушетии отмечено улучшение ситуации с аварийностью на дорогах республики. По итогам первого полугодия 2019 года в субъекте произошло всего 67 дорожно-транспортных происшествий, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе МВД по региону.

По данным ГИБДД, снизилось и число погибших в результате аварий. Так, в ДТП погибло 24 человека, получили травмы 106 человек, что на 96 человек меньше, чем в 2018 году. Основными видами аварий по-прежнему являются столкновение автомобилей, наезд на препятствие, наезд на пешехода, а причинами — нарушение скоростного режима и правил дорожного движения.

Как отмечают в МВД, несмотря на снижение количества ДТП, обстановка с аварийностью на территории республики остается сложной. С начала года было выявлено всего 216 831 нарушение правил дорожного движения. Большинство из них касаются превышения скорости — 143 828. Также установлено более 2700 случаев выезда на полосу встречного движения, 1081 случай управления автомобилем без прав, 99 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

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Напомним, в 2018 году в Ингушетии также отмечалось снижение смертельных ДТП. Так, по итогам 11 месяцев на дорогах республики погибли 59 человек, в то время как в 2017 году число погибших составило 77.