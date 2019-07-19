Москва, , 09:56 — REGNUM

В России более 20 городов не могут похвастаться чистым воздухом. К такому выводу пришли в Росгидромете.

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Так, согласно данным ведомства, в 2018 году наибольший уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в 22 населённых пунктах страны, в которых в общей сложности проживает 5,1 млн человек. Отмечается, что в большинстве из них находятся крупные промышленные предприятия.

Так, в первую пятёрку списка попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск и Зима. За ними следуют Иркутск, Искитим Новосибирской области, Красноярск, столица Тувы Кызыл и Лесосибирск Красноярского края, сообщает RT. Кроме того, сильно загрязнённым воздухом дышат и жители Минусинска, Новокузнецка, Норильска, Петровск-Забайкальского, а также Улан-Удэ, Черногорска и Читы.

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При этом в перечень не вошли Чегдомын Хабаровского края и Магнитогорск Челябинской области. В этих города по сравнению с 2017 годом показатели улучшились.

Как сообщало ИА REGNUM, самым загрязнённым в мире городом на сегодняшний день считается Гуруграм (Гургаон) в индийском штате Харьяна.

Добавим, что в России, согласно данным Минприроды РФ, самый грязный воздух — в Забайкальском крае. Затем следует Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Потом идёт Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

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