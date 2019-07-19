Токио, , 08:59 — REGNUM

Поклонники искусства мультипликации и жители Киото собрались на месте самого массового убийства в Японии за 18 лет в пятницу, 19 июля, возлагая цветы и молясь за души 33 человек, погибших в результате поджога мультипликационной студии, передает агентство Reuters.

Люди собрались возле обгоревшей трехэтажной студии Kyoto Animation в западном японском городе, где днем ранее подозреваемый в поджоге кричал «умрите!», прежде чем облить здание бензином и поджечь.

В пятницу утром люди собрались под дождем у оцепления, установленного полицией и пожарными.

«Трудно выразить словами, как я себя чувствую», — сказал 27-летний Юити Кумами, назвавший себя поклонником анимации, который взял отпуск у себя на работе, в соседней Осаке, чтобы возложить цветы на месте трагедии.

«Возможно, они не смогут снова создать такие же работы, а я надеялся, что в будущем будут более запоминающиеся работы, но это, может быть, невозможно сейчас, и это очень печально», — сказал он дрогнувшим голосом.

Проезжавший мимо на велосипеде мужчина 82 лет, живший по соседству, сказал: «Снаружи здания не было пожарной лестницы, и я думаю, что это была основная причина, почему так много людей погибло».

Студия Kyoto Animation — известная в Японии студия, выпускающая аниме. По сравнению с другими именитыми студиями она выпустила сравнительно небольшое число собственных аниме, но многие из них оказались весьма популярны.