Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM

В Санкт-Петербурге автомобилисты сегодня, 18 июля, столкнулись с большими пробками в центре города из-за проведения ряда официальных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Петербурге в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии состоялись переговоры президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Днем ранее лидеры двух стран побывали на острове Валаам в Ладожском озере.

Из-за присутствия в городе первых лиц государств было перекрыто автомобильное движение по ряду улиц в центре города, для обеспечения «зеленого коридора» правительственным кортежам.

В итоге огромное количество автомобилистов застряло в 9-бальных пробках, которых обычно в Петербурге в июле не бывает.

К вечеру в сплошной пробке стоял Невский проспект. На большинстве улиц исторического центра города также наблюдались пробки.

Из-за ряда аварий было крайне затруднено движение по южному участке Кольцевой автомобильно дороги (КАД).