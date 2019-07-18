Москва, , 18:33 — REGNUM

Роскомнадзор оштрафовал интернет-компанию Google на 700 тысяч рублей за несоблюдение российского законодательства. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что интернет-компания не выполнила в полной мере требования об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

В ходе проверки Роскомнадзором было установлено, что Google производит лишь выборочную фильтрацию поисковой выдачи, в результате чего в поиске сохраняется более трети ссылок из реестра запрещённой информации, говорится в сообщении.

Напомним, что Роскомнадзор уже штрафовал Google на 500 тысяч рублей в декабре 2018 года за отказ компании подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащий перечень запрещённых интернет-ресурсов.

После этого Google удалила из поисковой выдачи порядка 70% ссылок, содержащихся в данном реестре. Между тем в Роскомнадзоре заявили, что намерены добиться от интернет-поисковика 100-процентной фильтрации.