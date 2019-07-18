Москва, , 18:18 — REGNUM

Зона отдыха «Серебряный бор-2» закрыта для купания в связи с выявленными несоответствиями качества воды в акватории. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по городе Москве.

Уточняется, что до получения удовлетворительных результатов исследований в зоне отдыха установлены знаки о запрете купания. После получения положительных результатов исследований о возможности безопасного использования водоёма в целях купания запрет будет немедленно снят.

В настоящий момент контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в зонах отдыха продолжается.

Напомним, летом 2016 года Роспотребнадзор временно запретил купание в зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3». Запрет был связан с несоответствием проб воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.

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