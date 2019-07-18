Тверь, , 17:29 — REGNUM

Тверская область в числе первых субъектов страны закрепила в региональном законодательстве норму о праве братьев и сестер учиться в одной школе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 18 июля. Теперь эту практику предложено распространить на все регионы РФ.

«Необходимо обеспечить системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создать условия для рождения и воспитания детей», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Причем, отмечают в правительстве региона, это далеко не первый случай, когда Верхневолжье создает прецеденты в сфере семейной политики. В 2019 году по инициативе губернатора Игоря Рудени многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Также в регионе введена новая меры поддержки молодых семей — при рождении ребёнка они могут получить 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита.

Как напоминает ИА REGNUM, ранее комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс, которые позволят решить вопрос обучения братьев и сестер в одном учебном заведении.