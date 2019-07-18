Москва, , 16:33 — REGNUM

Южный участок Сокольнической линии метро Москвы будет открыт 19 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Таким образом, движение откроют на два дня раньше, чем было объявлено.

«На два дня раньше откроем для пассажиров девяти станций Сокольнической линии московского метро», — написал Собянин. Мэр напомнил, что закрытие потребовалось для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) в зоне действующего метро.

Сокольническая линия метро возобновит работу в обычном режиме уже завтра, 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве станция метро «Университет» работает в режиме повышенной нагрузки.

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