Шэньчжэнь, Китай, , 16:00 — REGNUM

Благодаря технологии искусственного интеллекта супружеская пара из города Шэньчжэнь на юге Китая воссоединилась с сыном, который был похищен 18 лет назад, сообщает агентство Синьхуа.

По данным местной полиции, сын супружеской пары пропал возле дома в шэньчжэньком районе Фуцзянь в 2001 году, кода ему было всего три года. Несмотря на то, что родители смогли сдать образцы крови, полиция не смогла найти мальчика.

Технология искусственного интеллекта, которая начала применяться в Китае для борьбы с торговлей людьми несколько ранее в 2019 году, представляет из себя компьютерный анализ, приспособленный для анализа и моделирования человеческих лиц во взрослом состоянии на основе детских изображений.

Супружеская пара предоставила так много фотографий мальчика, насколько это только возможно для того, чтобы помочь машине изучить его внешность. В итоге система предоставила почти 100 возможных зацепок.

Специальная команда была собрана для проведения анализа. Вскоре они нашли молодого мужчину в городе Юньфу, который выглядел очень похожим на образец, предоставленный машиной. После проведения теста ДНК, было установлено, что он является сыном супружеской пары. Расследование продолжается.