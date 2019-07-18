Москва, 18 июля 2019, 14:03 — REGNUM
Московский городской суд оставил в силе приговор вандалу, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом 18 июля сообщили в суде.
Отмечается, что апелляция на приговор Игорю Подпорину, который повредил картину и был осужден на 2,5 года колонии, отклонена. Адвокаты просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Напомним, в мае 2018 года Подпорин повредил картину Репина, разбив стекло металлической стойкой ограждения. Ущерб был оценён в 30 млн рублей.
В апреле 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Подпорина к 2,5 года колонии за повреждение картины.
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