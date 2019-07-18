Москва, , 13:32 — REGNUM

Адвокаты бывшего руководителя дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева, приговорённого к пяти годам колонии за получение взятки, намерены обжаловать вердикт. Апелляция направлена в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, пишет 18 июля «Молодёжь Дагестана».

«С приговором не согласны, считаем его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Мы требуем вынести в отношении Кубасаева оправдательный приговор», — цитирует издание адвоката Рустама Баулова.

Напомним, в октябре 2018 года Кубасаеву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждало, что в 2013 — 2015 годах он получил от главы дирекции единого государственного заказчика — застройщика Шамиля Кадиева 2 млн рублей, швейцарские часы и элитное охотничье ружье. Взамен чиновник якобы обеспечивал руководителю дирекции преференции.

Однако в ходе прений в Лефортовском районном суде Москвы гособвинитель отказался от эпизода с передачей руководителю УФАС Дагестана денежной взятки, оставив лишь обвинение в получении им ружья и часов. Он просил приговорить Кубасаева к десяти годам лишения свободы.

Суд признал чиновника виновным, но с учётом наличия у него четверых несовершеннолетних детей и заслуг в разгроме бандформирований в 1999 году приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кубасаев был задержан сотрудниками ФСБ 22 марта 2018 на своём рабочем месте, после чего был этапирован в Москву. Сам чиновник свою вину полностью отрицает, о чем не раз заявлял в ходе судебных заседаний. По его словам, его никто «за руку не ловил» при получении взятки, ружьё он приобрёл на свои деньги, так как увлекается охотой, а часы и вовсе никогда не видел.

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