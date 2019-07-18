Москва, , 11:57 — REGNUM

По инициативе Союзного государства в скором времени будет возведён Ржевский мемориал советскому солдату. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил министр культуры России Владимир Мединский на пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге.

«Важный общественный проект, о котором хочу сказать, — это проект, который реализуется по инициативе Союзного государства, создание Ржевского мемориала советскому солдату, памяти тем, кто погиб подо Ржевом», — заявил Мединский.

Монумент возводится совместными усилиями: в проекте участвуют Союзное государство, Минкультуры России, правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество.

«Общий бюджет памятника около 700 млн рублей. Из них 200 млн — бюджет Союзного государства. Принципиально остальные деньги — народные пожертвования. На сегодня мы уже больше половины собрали», — указал министр.

«Надеемся в следующем году памятник установить. Это будет самый грандиозный подобного рода монумент на территории России», — добавил он.