Малгобек, Ингушетия, , 10:52 — REGNUM

В Ингушетии обнаружили детский сад, в котором были выявлены многочисленные недоделки, между тем как он был сдан как объект завершенного строительства. Документ о приемке его в эксплуатацию подписало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе прокуратуры региона. Полная оплата компании «Проф-Строй», которая занималась строительством детского сада в селе Сагопши, произведена была 18 декабря 2018 года.

Однако при проверке прокуратуры выяснилось, что образовательное учреждение не готово к работе. В здании отсутствуют ламинат и кафель на полу в коридорах и классах, стены не покрашены, межкомнатные двери не установлены, на лестницах нет перил, не установлены лифты. Кроме того, не была благоустроена территория детского сада, не оборудованы детские площадки, санузлы и ванные комнаты, столовая. В момент проверки на 1 и 2 этажах велись внутриотделочные работы.

Минстрой Ингушетии закрыл глаза на все эти недоделки и принял детский сад от подрядчика, указав в актах приемки выполненных работ, что они исполнены в полном объеме. Прокуратура установила, что завышение объемов выполненных работ составило более 24 млн рублей. Ведомство направило материалы проверки для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Ингушетии было выявлено крупное мошенничество, совершенное при строительстве детского сада в селении Верхние Ачалуки. Директор фирмы «Региональная Строительная Компания» попал под подозрение в хищении более 8,4 млн рублей.