Москва, 18 июля 2019, 10:14 — REGNUM
В Москве задержан вылет самолёта из Москвы во Владивосток из-за неисправности носовой стойки шасси, сообщило 18 июля агентство «Москва» со ссылкой на источник в авиаотрасли.
Рейс авиакомпании «Россия» задержан более чем на 12 часов.
«На данном рейсе вылетала организованная группа детей в возрасте от 11 до 15 лет с сопровождающими, всего 116 человек», — сказал источник.
Время вылета переносилось трижды, пассажиров разместили в гостиницах и предоставили им питание. В сообщении отмечается, что самолёт вылетел из Москвы в 7:03.