Москва, , 10:14 — REGNUM

В Москве задержан вылет самолёта из Москвы во Владивосток из-за неисправности носовой стойки шасси, сообщило 18 июля агентство «Москва» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Рейс авиакомпании «Россия» задержан более чем на 12 часов.

«На данном рейсе вылетала организованная группа детей в возрасте от 11 до 15 лет с сопровождающими, всего 116 человек», — сказал источник.

Время вылета переносилось трижды, пассажиров разместили в гостиницах и предоставили им питание. В сообщении отмечается, что самолёт вылетел из Москвы в 7:03.