Ульяновск, , 09:13 — REGNUM

В Ульяновской области в ходе контрольной проверки выявлены нарушения в деятельности отделения Фонда социального страхования. В результате инвалидам порой неправомерно отказывали в выплате компенсации за приобретенные технические средства реабилитации, в том числе «по формальным основаниям». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Ульяновской области в ходе контрольной проверки регионального отделения Фонда социального страхования выявила «многочисленные нарушения» в части обеспечения инвалидов средствами реабилитации, говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, должностными лицами длительное время не формировалась фактическая потребность по конкретным видам технических средств реабилитации, исходя из нуждаемости жителей.

«В отсутствие соответствующих сведений ими, например, было запланировано приобретение почти 2 тысяч кресел-колясок на сумму свыше 30 млн рублей. Бездействие должностных лиц указанной структуры в определении реальной потребности и планировании количества технических средств реабилитации не позволило при своевременно доведенных лимитах бюджетных ассигнований организовать их закупку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что настоящее время отделением ФСС дополнительно заключено 12 контрактов на поставку слуховых аппаратов, протезов, противопролежневых матрацев и подушек, корсетов, тонометров и термометров с речевым выходом, сигнализаторов звука, экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для их крепления, костылей, кресел-стульев с санитарным оснащением и других изделий.

В прокуратуре констатируют, что «ненадлежащая реализация данных полномочий сопровождалась неправомерными отказами в выплате инвалидам компенсаций за приобретенные за собственный счёт технические средства реабилитации», «в возмещении расходов отказывалось по формальным основаниям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы четыре месяца добивался от отделения Фонда соцстраха предоставления средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства.

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