Ульяновск, 18 июля 2019, 09:13 — REGNUM
В Ульяновской области в ходе контрольной проверки выявлены нарушения в деятельности отделения Фонда социального страхования. В результате инвалидам порой неправомерно отказывали в выплате компенсации за приобретенные технические средства реабилитации, в том числе «по формальным основаниям». Об этом сообщает региональная прокуратура.
Прокуратура Ульяновской области в ходе контрольной проверки регионального отделения Фонда социального страхования выявила «многочисленные нарушения» в части обеспечения инвалидов средствами реабилитации, говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, должностными лицами длительное время не формировалась фактическая потребность по конкретным видам технических средств реабилитации, исходя из нуждаемости жителей.
В ведомстве отмечают, что настоящее время отделением ФСС дополнительно заключено 12 контрактов на поставку слуховых аппаратов, протезов, противопролежневых матрацев и подушек, корсетов, тонометров и термометров с речевым выходом, сигнализаторов звука, экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для их крепления, костылей, кресел-стульев с санитарным оснащением и других изделий.
В прокуратуре констатируют, что «ненадлежащая реализация данных полномочий сопровождалась неправомерными отказами в выплате инвалидам компенсаций за приобретенные за собственный счёт технические средства реабилитации», «в возмещении расходов отказывалось по формальным основаниям».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы четыре месяца добивался от отделения Фонда соцстраха предоставления средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства.
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