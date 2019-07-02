Ульяновск, , 14:20 — REGNUM

В Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы четыре месяца добивался от отделения Фонда соцстраха предоставления средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Нарушения были выявлены прокуратурой Сенгилеевского района Ульяновской области. Ведомство установило, что руководство регионального отделения Фонда социального страхования России «более четырех месяцев игнорировало обращения 89-летнего инвалида первой группы о предоставлении ему абсорбирующих простыней и подгузников для взрослых».

"Индивидуальной программой реабилитации пожилому жителю предусмотрено предоставление необходимых технических средств, на основании чего он поставлен на соответствующий учёт, однако должностные лица госоргана своих обязанностей не выполняли», — говорится в сообщении.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании обеспечить инвалида средствами реабилитации. Требования было выполнено до вынесения судебного решения.

Отметим, что в прошлом году в Янтиковском районе Чувашии ветерана Великой Отечественной войны лишили единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей в связи с 73-летием Победы. Как сообщало ИА REGNUM, выплата была получена после жалобы в прокуратуру, в адрес руководителя управления пенсионного фонда в Канаше внесено представление.

Подробнее: 90-летнему ветерану войны в Чувашии отказали в выплате в честь Дня Победы