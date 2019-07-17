Москва, , 18:59 — REGNUM

Более 30 авиарейсов отменено в аэропортах московского авиаузла на фоне ухудшения погодных условий в столичном регионе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Шереметьево» задержано 17 авиарейсов, в «Домодедово» отменено семь рейсов и девять рейсов задержано, во «Внуково» задерживается два авиарейса.

Напомним, сильный ливень с грозой и порывистым ветром обрушился на Москву в среду, 17 июля. За последние сутки в столице выпало около четверти месячной нормы осадков.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы призвали столичных автомобилистов проявлять повышенную осторожность на дорогах.

Подробности: https://regnum.ru/news/society/2667774.html

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