Москва, , 17:54 — REGNUM

Выдачу бумажных паспортов в России в рамках перехода на электронные документы планируется прекратить с 2022 года. Об этом 17 июля сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, к обозначенному сроку число пунктов выдачи паспортов нового образца должно быть доведено до трёх тысяч. Начать работу по внедрению электронных документов планируется в июле 2020 года, а необходимая для этого техническая база готова уже сегодня, отметил вице-премьер.

Напомним, в настоящее время рассматривается два варианта дизайна электронного паспорта — в виде пластиковой карточки с электронным чипом и без чипа. Переход с бумажного документа на электронный правительство планирует осуществить постепенно. По предварительным оценкам, проведение реформы обойдётся почти в 115 млрд рублей до 2024 года.

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