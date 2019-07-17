Челябинск, , 17:53 — REGNUM

Трёхдневное путешествие для осмотра достопримечательностей Южного Урала было организовано для восьми иностранных журналистов Центром развития туризма Челябинской области, сообщили 17 июля в пресс-службе организации.

Гостей из Китая, Вьетнама, Индии, ОАЭ, а также Белоруссии свозили на озеро Тургояк, на Таганай, а также на Златоустовскую оружейную фабрику. Гостей ознакомили с достопримечательностями в самом Челябинске, в том числе с пешеходной зоной на улице Кирова.

Делясь своими впечатлениями, один из гостей, шеф-корреспондент газеты The Times of India Наир Девадатхан признался:

«Я думал, что Челябинск — такой индустриальный город, мрачный, с серыми домами. Но вы показали совсем другой город, интересный, со своей историей. Улица Кирова очень понравилась!»

По словам белорусской журналистки Дарьи Белоусовой-Петровской, на Урале «потрясающая природа» и «сильнейшая энергетика», «особенно на острове Веры».

Напомним, на острове Веры озера Тургояк (около города Миасса) находится комплекс археологических памятников, которые сооружены, предположительно, примерно шесть тысяч лет назад.

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