На Урале впервые в России туристов пустили на месторождение изумрудов

п.г.т. Малышева, Свердловская область, , 12:20 — REGNUM Первые туристы побывали на единственном в России месторождении изумрудов — Мариинском прииске в посёлке Малышева (Свердловская область). Ранее на такие объекты могли попадать только узкие специалисты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уникальную возможность увидеть процесс добычи драгоценных камней предоставила всем желающим госкорпорация «Ростех».

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, промышленный туризм — одно из перспективных направлений продвижения региона.

«Перед нами стоит амбициозная задача по увеличению турпотока в Свердловскую область к 2035 году фактически в два раза. Для этого мы ведем работу по 15 различным направлениям, и промышленный туризм рассматривается как одно из важнейших и перспективных, учитывая индустриальную доминанту Среднего Урала. Когда человек вживую видит добычу бесценных изумрудов или процесс создания металла с уникальными свойствами, он начинает понимать истинное значение фразы «Опорный край державы», — отметила Казакова.

Малышевский рудник, уникальное месторождение для России, пережил непростые времена. Здесь многие годы добывали бериллы и руду редких металлов для оборонной и атомной промышленности. В 1990-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения.

Для того чтобы после многолетнего простоя предприятие снова стало рентабельным, необходима комплексная отработка месторождения, а также развитие бренда «уральский изумруд» за рубежом.

«В мире существует всего три крупных месторождения изумрудов и александритов, одно из них — на Урале. Но именно российские изумруды десятилетиями оставались в тени. Открытость предприятия для туристов, в том числе иностранных — это один из шагов к выходу на мировые рынки драгкамней», — заявил гендиректор компании Евгений Василевский.

Туристическая группа впервые в истории рудника посетила изумрудо-извлекательную фабрику, где перерабатывают руду из шахты, а также гранильное производство, где отбирают, сортируют изумруды, александриты, фенакиты и бериллы. Кроме того, экскурсоводы научили отличать настоящие камни от искусственных.

В настоящее время на Мариинском прииске разработано три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до пяти часов.

Ежегодно на Мариинском прииске добывают 150 килограммов изумрудов, 10 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов.

Стратегия ГК «Ростех» по развитию «Мариинского прииска» предполагает увеличение объема добычи в 10 раз к 2025 году. Реализация проекта предусматривает глубокую модернизацию существующего производства, внедрение новых технологий и разработку новых участков месторождений драгоценных и полудрагоценных камней — для достижения этих целей запланированы инвестиции в объеме почти 5 миллиардов рублей. Численность сотрудников при этом вырастет с 400 до 2 тысяч человек.

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