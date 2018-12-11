Вторник, 11 Декабря 2018 года
17:16:59 МСК

На дорогах Дагестана в 2018 году погибли 30 детей

Общество

На 100 тысяч человек в республике приходится 11 погибших в результате ДТП

Махачкала, 11 декабря 2018, 16:54 — REGNUM  В результате ДТП в Дагестане с начала 2018 года погибли 30 детей, ещё 247 получили повреждения различной степени тяжести. Всего в республике на 100 тысяч человек приходится 11 погибших на дорогах, тогда как в 2017 году цифра равнялась 13 человек. Об этом рассказал новый начальник управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин, передаёт 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Подполковник полиции отметил, что общее количество ДТП в республике в 2018 году снижено почти на 6%, а количество погибших в результате автоаварий — на 18,4%.

Читайте также: Более 150 человек с начала года погибли на дорогах Дагестана

Напомним, 3 декабря министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов приводил несколько иные цифры по ситуации в обозначенной сфере. Он доложил главе региона Владимиру Васильеву, что за 10 месяцев 2018 года в республике было зафиксировано 473 ДТП. Он отметил, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 9,7%. Гаджимурадов также рассказал, что на дорогах Дагестана с начала года погибли 152 человека, что на 6,2% меньше, чем в 2017 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить