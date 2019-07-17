Москва, , 12:17 — REGNUM

Госдума намерена урезать предлагаемый срок очередной дачной амнистии. Как предает корреспондент ИА REGNUM17 июля, соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по законодательству при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Предлагается продлить дачную амнистию не до 1 марта 2022 года, а до 1 марта 2021 года. Такой срок считается достаточным, чтобы успеть оформить все необходимые документы, отметил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Кроме того, комитет рекомендовал сделать бессрочной норму о возможности регионам устанавливать предельных максимальных цен кадастровых работ.

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