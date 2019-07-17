Москва, , 12:08 — REGNUM

Проект станции метро «Стахановская» Некрасовской линии метро Москвы утверждён Москомархитектурой, сообщил журналистам 17 июля главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, для оформления выбран стиль конструктивизм, будут использованы строгие геометрические формы, а также красный, коричневый, тёмно-серый и белый цвета.

Интерьер напомнит производственный цех, где колонны из гранита будут похожими на станки, а плафоны на потолке напомнят перекрытия заводских помещений.

«Здание вестибюля будет прямоугольной формы с плоской кровлей. Фасады сделают стеклянными с отделкой серого и красного цветов», — сказал Кузнецов.

Станция метро «Стахановская» появится в районе Рязанский Москвы на участке Некрасовской линии «Нижегородская» — «Косино».

Шахтёр Алексей Стаханов добыл за ночную смену 102 тонны угля при норме 7 тонн, установив рекорд. Достижение легло в основу стахановского движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется ввести шесть новых станций метро до конца 2019 года. В планах ввод станций Некрасовской линии: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная». Также появятся две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Авиамоторная» и «Лефортово».

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