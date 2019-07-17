Душанбе, , 12:05 — REGNUM

Одной из главных проблем в системе исполнения наказаний Таджикистана являются устаревшие здания тюрем. Об этом заявил министр юстиции республики Рустам Шохмурод на пресс-конференции, сообщает издание «Авеста».

По его словам, в исправительных учреждениях возникают проблемы с условиями содержания заключенных. Министр также затронул тему бунта в колонии строгого режима в Худжанде, который произошел в ноябре 2018 года.

Шохмурод заявил, что после бунта осуждены девять сотрудников колонии за злоупотребление служебными полномочиями и халатность. Подробности данного уголовного дела министр не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года в колонии строгого режима в Худжанде произошел бунт, в результате которого были убиты 25 человек, в том числе двое сотрудников колонии. 19 мая в городе Вахдате произошел бунт, в результате которого были убиты 29 заключенных и трое сотрудников колонии.