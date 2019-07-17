Биробиджан, , 11:16 — REGNUM

Экспозиция «Радуга перспектив» будет раскрывать инвестиционную привлекательность региона на выставке «Улицы Дальнего Востока», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Центральный элемент композиции — радужная лестница, поднимающаяся в небо. Радуга для ЕАО является частью официальной символики, так как размещена на флаге области, символизируя стремление к развитию. Имеется также инсталляция, отражающая еврейскую идентичность, что, по мнению авторов проекта, станет изюминкой павильона.

Сам павильон будет разбит на отраслевые направления: «Полезные ископаемые», «Инвестиционные проекты», «Центр поддержки экспорта» и другие. Всего будет представлено семь инвестиционных проектов. В зоне отдыха будут выступать артисты и спортсмены.

Павильон продемонстрирует богатства и перспективы Еврейской области, участие территории в Национальной программе развития Дальнего Востока.

В то же время наблюдатели отмечают, что экономическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего: бюджетирование таково, что власти вынуждены искать кредиты, чтобы иметь возможность исполнить бюджетные обязательства. В области растёт безработица, преступность и ощущается сильный отток населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье на V ВЭФ представит свой потенциал в павильоне, составленном из трёх этажей. На первом этаже разместится выставка газохимической отрасли, где можно будет отследить путь сырья от Чагоянского месторождения по трубопроводу «Сила Сибири» к Амурскому газоперерабатывающему заводу и газохимическому кластеру и далее к потребителям продукции этих предприятий.