Исламабад, , 13:23 — REGNUM

Исследование Вильсоновского центра в США «Образовательный кризис в Пакистане: настоящая история» отмечает, что большинство учеников начальных школ в Пакистане не могут прочитать ни единого предложения, несмотря на усилия преподавателей.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, автор исследования, сотрудник Вильсоновского центра Надя Навивала утверждает, что образовательный кризис в Пакистане связан не столько с недостаточностью охвата детей начальным образованием, сколько с полной бесполезностью большинства начальных школ. По словам американского специалиста, школьники просто не могут освоить программу на английском языке, так как зачастую даже преподаватели не владеют языком обучения на достаточном уровне. В своем исследовании Надя Навивала обращается с предложением к правительству Пакистана отказаться от традиционной системы начального образования, отдающей приоритет английскому языку и обеспечить обучение на местных языках урду, значительно упростив программу. Позднее, уже на более высоких ступенях, американский специалист рекомендует вводить в программу предметы на английском языке.

Для повышения качества преподавания исследование Вильсоновского центра предлагает заменить всех мужчин-преподавателей начальной школы на женщин, так как, по мнению специалистов, это устранит проблему насилия и поможет выстроить более близкие отношения между учениками и учителями.