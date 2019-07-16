Москва, , 20:33 — REGNUM

Сотрудники ГУП «Мосводосток» работают в усиленном режиме в связи с неблагоприятной погодой, в том числе выпадением обильных осадков в Москве, сообщили 16 июля в пресс-службе организации.

Отмечается, что для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды на усиленный режим работы переведены порядка 1,2 тысячи сотрудников «Мосводостока». На улицы города выведено около 210 единиц специализированной техники.

Напомним, ранее сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение об ожидаемых в столице дождях с грозами и порывистым ветром до 15 метров в секунду.

По оценкам синоптиков, в ближайшие сутки в Москве может выпасть более четверти месячной нормы осадков.

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