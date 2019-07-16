Москва, , 17:59 — REGNUM

В Московском регионе в ближайшие часы ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, возможны дожди с грозами и порывистым ветром. Соответствующее сообщение распространило 16 июля столичное управление МЧС России.

Матюх Вера Федоровна. Дождь. 1961

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток, начиная с южных районов, в период с 17:00 до 22:00 в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду», — отмечают в ведомстве.

МЧС призывает граждан проявлять осторожность на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи водоёмов.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с ожидаемым ухудшением видимости на дороге, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

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