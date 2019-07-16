Душанбе, , 18:48 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года Узбекистан поставил в Таджикистан около 70 млн куб. метров газа на сумму $8,7 млн. Об этом 16 июля заявил первый заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода на пресс-конференции в Душанбе, сообщает агентство «ТаджикТА».

Он напомнил, что Узбекистан возобновил поставки в апреле 2018 года. За девять месяцев Таджикистан импортировал 54 млн куб. метров голубого топлива, отметил Шоимзода. Основными потребителями газа в республике являются промышленные предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода заявил, что республика планирует импортировать из Узбекистана 200 млн куб. метров природного газа. Узбекистанский газ в республике потребляют более 20 предприятий.

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