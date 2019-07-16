Пекин, , 17:15 — REGNUM

Пожарные по всем Китаю спасли 13 456 человек с начала сезона наводнений, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает 16 июля агентство Синьхуа.

В общей сложности 26 756 спасателей было направлено на спасение людей в рамках 2536 спасательных миссий, направленных на помощь людям, пострадавших от наводнений, ливней, схода оползней и обрушения зданий. 37 967 жителей было эвакуировано, отметили в ведомстве.

Министерство также выделило пострадавшим от наводнений провинциям Хубэй, Хунань и Фуцзянь гуманитарную и прочую помощь. Для борьбы с наводнениями 31 местный пожарный департамент сформировали специальные профессиональные бригада, оснащенные лодками и беспилотниками.

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